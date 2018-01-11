Один человек погиб в ДТП с маршруткой в Челябинской области

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Легковой автомобиль и маршрутное такси столкнулись в четверг утром в Миассе Челябинской области, в результате один человек погиб и трое получили травмы. Об этом сообщили агентству "Интерфакс" в миасском отделе государственной противопожарной службы.

Лобовое столкновение автомобиля ВАЗ-2110 и маршрутного такси произошло в 7.45 (5.45 по Москве) на Тургоякском шоссе.

"На месте происшествия погиб водитель ВАЗа, получили травмы трое пассажиров маршрутки. Им оказана медицинская помощь", - уточнил собеседник агентства.

Для ликвидации последствий ДТП были задействованы четыре сотрудника пожарного подразделения и пожарная цистерна. Возгорания автомобиля и разлива топлива не было, уточнили в МЧС,