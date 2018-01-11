Суд признал незаконным отзыв летного сертификата у пилота из Иркутска

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Октябрьский районный суд Иркутска признал незаконным решение Росавиации, которая аннулировала несколько свидетельств авиационного персонала, работающего в иркутском аэропорту, сообщается на сайте суда.

Как уточняется, ведомство издало соответствующий приказ, аннулировав, в числе прочих, свидетельство (сертификат) одного из пилотов. Он по направлению своей авиакомпании прошел переподготовку в учебно-тренировочном центре Челябинска, сдал экзамены, получил сертификат с названием "Летная эксплуатация воздушных судов, двигателей и функциональных систем на уровне пилота коммерческой авиации".

Однако в дипломе истца, как указывается, стояло другое название программы - "Подготовка пилотов коммерческой авиации". В связи с этим в Росавиации сочли, что документы пилота недействительны, а сам он обучения не проходил.

"Факт несовпадения наименования образовательных программ не может рассматриваться как предоставление недостоверных сведений при получении свидетельства", - поясняет свое решение суд.

Отмечается, что приказ Росавиации отменен.