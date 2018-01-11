Двое маленьких детей убиты в Белгородской области

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Убийство двух малолетних детей в городе Валуйки Белгородской области расследуют сотрудники регионального следственного управления СКР.

Валуйский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Белгородской области возбудил уголовное дело по п.п. "а", "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух малолетних). сообщает пресс-служба управления.

На сайте УМВД по Белгородской области сообщается, что 11 января в 00:40 в дежурную часть районного ОМВД от диспетчера скорой помощи поступило сообщение о том, что в квартире дома, расположенного на улице Пушкина г. Валуйки, обнаружены тела девочки 2014 года рождения и мальчика 2012 года рождения с признаками насильственной смерти.

По версии следствия, мать привезла детей из Белгорода к бабушке на новогодние праздники.

"Ночью соседи услышали подозрительный шум из квартиры. Войдя и увидев состояние детей, они вызвали "скорую". Девочка была еще жива. Она была доставлена в ЦРБ, где скончалась от причиненных повреждений", - пояснили "Интерфаксу" в СУ СКР области.

Подозреваемые - бабушка погибших 1976 года рождения и ее сожитель 1969 года рождения находились в квартире в состоянии опьянения. В настоящее время они задержаны.