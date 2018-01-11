Россияне за 20 лет стали нетерпимее относиться к изменам, абортам и однополым связям

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Доля россиян, безоговорочно осуждающих сексуальные отношения семейных людей помимо брака, увеличилась с 50% в 1998 году до 68%; а доля, осуждающих однополые отношения, - с 68% до 81%, сообщили "Интерфаксу" в "Левада-Центре".

Кроме того, по данным исследований, с 1998 года выросла доля тех, кто не одобряет аборты (даже если они обусловлены низкими доходами), - с 12% до 35%.

Социологи отмечают, что социально-демографические характеристики респондентов указывают на большую строгость установок у женщин, чем у мужчин (вторые, например, более лояльны к изменам).

"Интересно, что если в 2008 году молодые мужчины в возрасте от 18 до 30 лет в уровне гомофобии значимо отличались от взрослых мужчин старше 31 года в более терпимую сторону (разница в "безоговорочной поддержке" между ними составляла 17 процентных пунктов), то сейчас эти различия полностью исчезли. Аналогичная ситуация отмечается в отношении женщин - раньше разница составляла 12 процентных пунктов, а сейчас её нет", - рассказали в "Левада-Центре".

Там также отметили тренд на рост консервативных оценок среди женщин в отношении абортов, которые совершаются из-за финансового неблагополучия: если раньше каждая пятая считала такой аборт предосудительным, то теперь - каждая третья.

Опрос проведен 15-20 декабря среди 1600 человек в 137 населенных пунктах 48 регионов РФ.