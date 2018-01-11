Житель пензенского села лишился почти 120 тыс. руб. при покупке попугая "из Франции"

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Интернет-мошенники обманули жителя села Засечное Пензенской области на 116 тыс. рублей, пообещав ему привезти из Франции попугая, сообщается на сайте Главного управления МВД по региону.

По информации полиции, в декабре 2017 года 34-летний житель Засечного в интернете нашел объявление о продаже попугая породы жако.

"В ходе переписки ему сообщили, что попугая отдадут бесплатно, но необходимо оплатить доставку птицы из Франции. Мужчина перевел 10 тыс. рублей. В тот же день на его электронный ящик пришло письмо с сообщением о необходимости приобрести контейнер для перевозки попугая стоимостью от 500 до 1500 евро", - говорится в пресс-релизе.

Покупатель перевел вторую сумму - 69 тыс. рублей. На следующий день он снова получил электронное письмо, в котором его просили оплатить страховку за перевозку попугая - $2 тыс.

Мужчина сообщил, что таких денег у него нет, он может заплатить только $700.

"На почтовый ящик заявителя поступило еще несколько писем с просьбой перечислить деньги под различными предлогами (корм, охрана, сопровождение). Общая сумма перечисленных денег составила 116 тыс. 200 рублей", - отмечается в пресс-релизе.

Попугая потерпевший так и не получил и обратился в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 (мошенничество).