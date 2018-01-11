В Кремле заверили в "проработке" досрочного повышения МРОТ до прожиточного минимума

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Решение о повышении минимального размера труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума с 1 мая 2018 года не отразится негативно на позитивных процессах в экономике РФ, это решение просчитано, заявляют в Кремле.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил в четверг журналистам, что МРОТ и прожиточный минимум будут уравнены именно с 1 мая, несмотря на то что ранее глава государства подписал закон, в котором этот шаг планировался сделать в июле.

"Там был июль. Но позитивные события (в экономике страны), имеющиеся ресурсы позволяют сделать это даже раньше того, что было запланировано", - сказал Песков.

Он отрицательно ответил на вопрос, нет ли опасений, что новая нагрузка нивелирует позитивные тенденции в экономике.

"Нет. Таких опасений нет, потому что все тщательно прорабатывается экспертами и в кабинете министров. Безусловно, подобные решения озвучиваются после тщательной проработки", - подчеркнул пресс-секретарь президента.

Президент РФ Владимир Путин 29 декабря подписал закон о поэтапном повышении минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума трудоспособного населения. В соответствии с законом с 1 января 2018 г. МРОТ увеличивался до 9489 руб. в месяц (до повышения МРОТ был установлен в размере 7800 руб. в месяц). Начиная с 1 января 2019 г. и далее ежегодно МРОТ будет устанавливаться в размере величины прожиточного минимума за II квартал предыдущего года.

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, определяющее величину прожиточного минимума в РФ за II квартал на душу населения в размере 10 329 руб. Для трудоспособного населения прожиточный минимум составляет 11 163 руб., пенсионеров – 8506 руб., детей – 10 160 руб.

На встрече с работниками "Тверьвагонзавода" 10 января Путин заявил, что состояние российской экономики позволяет повысить МРОТ до уровня прожиточного минимума на полгода раньше запланированного - с 1 мая текущего года.