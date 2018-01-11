Хабаровские полицейские сняли с рейса летевшую в Японию работать моделью 14-летнюю школьницу

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Сотрудники транспортной полиции Хабаровска не допустили на авиарейс школьницу, которая без сопровождения взрослых и без необходимых разрешительных документов пыталась вылететь в Японию.

Как сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу, 14-летняя девочка прибыла из Хакасии и пыталась сесть на авиарейс Хабаровск-Токио.

"Транспортным полицейским несовершеннолетняя пояснила, что планировала работать в японском модельном агентстве. Самолетом она вылетела из Абакана в Красноярск, затем в Хабаровск, откуда хотела вылететь в Токио. Однако никаких разрешительных документов девушка при себе не имела, а ее родители-бизнесмены к подобным самостоятельным путешествиям относятся положительно", - говорится в сообщении.

В телефонном разговоре родители ребенка подтвердили, что разрешили дочери путешествовать самостоятельно. Девушка была помещена в Центр оказания помощи семье и детям Хабаровска, откуда ее позже забрали родители.

"Инспекторы по делам несовершеннолетних часто сталкиваются с безответственным отношением родителей к своим детям. Они считают, что ребенок, достигший возраста 14 или 15 лет вполне взрослый, и может самостоятельно принимать решения", - приводятся в сообщении слова начальника отдела по делам несовершеннолетних Хабаровского ЛУ МВД России на транспорте Марины Пискуновой.

Она отметила, что за последние два года транспортные полицейские вернули в семьи детей из Сахалинской, Амурской, Еврейской автономной областей и Белоруссии.

Сотрудники полиции сообщили о происшедшем в органы системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Хакасии.

Осенью прошлого года в Шанхае скончалась 14-летняя модель из Перми.

Вечером 25 октября во время одного из мероприятий школьница почувствовала себя плохо, у нее поднялась температура. Юную модель госпитализировали в больницу Шанхая, где она умерла утром 27 октября.

По одной из версий, смерть девочки могла наступить из-за менингококковой инфекции. По другой версии, она могла скончаться из-за сепсиса. Также одной из вероятных причин летального исхода называлось отравление, однако позже следователи отвергли эту версию.

Следственный отдел по Дзержинскому району Перми СУ СКР по Пермскому краю возбудил уголовное дело по факту смерти подростка по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в Перми проверили школу, где училась юная модель. Было установлено, что девочка была переведена на дистанционное обучение по заявлению матери.