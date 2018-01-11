Путин заявил о катастрофической нехватке в РФ квалифицированных рабочих

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что в России не хватает хорошо подготовленных специалистов рабочих профессий.

"Сегодня грань между различными уровнями подготовки специалистов практически стирается. У нас просто катастрофически не хватает не просто рабочих рук, а хорошо подготовленных специалистов по рабочим профессиям", - сказал Путин на встрече со школьниками - авторами лучших сочинений на тему "Россия, устремленная в будущее".

Он отметил, что бывшая система подготовки рабочих специалистов невостребована и нуждается в обновлении. "Мы организуем сейчас целую большую систему подготовки", - отметил Путин.

Президент добавил, что профессиональная подготовка в этой сфере должна быть постоянной. "Сегодня так быстро появляются новые компетенции, так быстро появляются новые знания и так быстро они реализуются на практике, что, если мы не хотим отстать, а хотим быть всегда впереди, мы всегда должны заниматься самоподготовкой и самообучением", - сказал президент.

"Если хочешь быть хорошим специалистом, нужно каждый день заниматься подготовкой, совершенствоваться", - отметил он.