Российским школьникам предоставят скидку 50% на поездки в купе в весенние каникулы

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Дети в возрасте от 10 до 17 лет в дни весенних школьных каникул смогут совершить поездку в купейном вагоне поезда дальнего следования со скидкой 50%, сообщает в четверг Федеральная пассажирская компания (ФПК, "дочка" РЖД).

Скидка действует при оформлении билетов на поезда, курсирующие по России, отправлением с 23 марта по 1 апреля 2018 года. Продажа билетов с 50% скидкой уже открыта. Для получения скидки необходимо предоставить паспорт или свидетельство о рождении, которые также необходимо предъявить при посадке в поезд.

Скидка не действует совместно с другими специальными тарифами, при оформлении проездных документов льготным категориям граждан, а также для проездных документов, оформленных по воинским и транспортным требованиям. Не действует она и при оформлении проездных документов на скорый фирменный поезд №146/145 Москва - Назрань.

При покупке билетов в плацкартные вагоны поездов для детей 10-17 лет с 1 сентября по 31 мая предоставляется 50-процентная скидка. Для детей 5-10 лет круглогодично предоставляется скидка в 65%. Детям до пяти лет оформляется бесплатный проездной документ.