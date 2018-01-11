Wal-Mart повысит минимальную зарплату и выплатит сотрудникам бонусы

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Крупнейший ритейлер в США Wal-Mart Stores повысит минимальную оплату труда сотрудников до $11 в час и выплатит бонусы в размере до $1 тысячи, говорится в сообщении компании.

Размер бонуса будет зависеть от стажа сотрудников, $1 тыс. получат те, кто проработал в компании более 20 лет.

Кроме того, Wal-Mart продлил оплачиваемый декретный отпуск для молодых мам до 10 недель и оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком до 6 недель. Работники, усыновившие ребенка, получат бонус в размере $5 тыс. Изменения вступят в силу с 17 февраля.

Ожидается, что повышение зарплат обойдется ритейлеру в дополнительные $300 млн в год, бонусы - в $400 млн.

Компания решила пойти на эти меры, поскольку ее прибыль может существенно вырасти как следствие снижения ставки налога на прибыль компаний - налог был снижен с 35% до 21%.

Акции Wal-Mart в начале торгов в четверг дешевеют на 0,2%. За последние 12 месяцев капитализация компании подскочила на 48%, до $295 млрд.