На Sotheby's выставят фрагмент флага участвовавшего в Трафальгарском сражении корабля

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Аукционный дом Sotheby's выставит на продажу фрагмент флага, размещавшегося на корабле HMS Victory Королевского флота Великобритании, который участвовал в Трафальгарском сражении 1805 года, сообщило в четверг агентство АР.

Фрагмент флага представляет собой отрывок красно-бело-синей ткани диаметром около метра. По данным АР, стоимость лота может составить от 80 тыс. до 100 тыс. фунтов стерлингов (от $108 тыс. до $135 тыс.).

Помимо участия в Трафальгарском сражении, HMS Victory известен также тем, что именно на его борту был смертельно ранен командующий британским флотом адмирал Горацио Нельсон.

В сообщении АР отмечается, что на аукционе, который пройдет 17 января, также будут представлены некоторые личные вещи Нельсона, в том числе письма, которые он писал своей любовнице, певице и жене английского дипломата Эмме Гамильтон.