Роспотребнадзор предупредил об инфекционных заболеваниях в Перу

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор предупредил о распространении в Перу лихорадки денге, Зика и чикунгунья, малярии, а также желтой лихорадки.

"Высокий риск передачи лихорадки денге и малярии присутствует на всей территории страны круглогодично. В 2017 году 17 человек погибли от лихорадки денге. По числу заболевших малярией Перу занимает второе место в Южной Америке после Бразилии, за период с 2000 по 2015 годы было зарегистрировано более 206 тыс. заражений", - говорится в сообщении на сайте ведомства в пятницу.

Роспотребнадзор напоминает, что в Перу ежегодно регистрируются случаи заболевания лихорадкой чикунгунья и желтой лихорадкой. "При посещении Перу требуется обязательная вакцинация против желтой лихорадки, являющейся единственной мерой предупреждения заболевания (необходимо получить однократную прививку, которая проводится не позднее, чем за 10 дней до выезда, иммунитет после прививки сохраняется пожизненно)", - подчеркивает ведомство.

Кроме того, в Перу отмечена местная передача вируса Зика - с 2015 года зарегистрировано более 7 тыс. подозрительных на эту лихорадку случаев заболевания.

"Роспотребнадзор обращает внимание граждан и просит учитывать данную информацию при планировании поездок", - отмечает ведомство.