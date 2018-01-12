В России создадут новую тяжелую огнеметную систему

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Новая тяжелая огнеметная система "Тосочка" разработана, создаётся ее опытный образец, сообщили в пресс-службе концерна "Техмаш".

"В настоящее время на НПО "СПЛАВ" ведутся работы по изготовлению опытного образца нового поколения тяжелой огнеметной системы "Тосочка" для предварительных испытаний. Система с улучшенными тактико-техническими характеристиками будет выполнена на колесном шасси", - сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-службе "Техмаша".

Кроме того, как сказал генеральный директор "Техмаша" Владимир Лепин, слова которого приводит пресс-служба, через год будет введен в эксплуатацию новый цех для производства боеприпасов к системе залпового огня "Торнадо-С".

"В 2017 году в рамках инвестиционной программы на НПО "СПЛАВ" был дан старт проекту "Прорыв", направленному на расширение производственных мощностей. В рамках проекта был приобретен новый цех. Ввод его в эксплуатацию запланирован на 2019 год. На данной площадке будет развернуто серийное производство снарядов для новейшей реактивной системы залпового огня "Торнадо-С", - сказал Лепин.

Параллельно будет освоено новое для предприятия направление: выпуск боевых и транспортно-заряжающих машин.

"Проект позволит "СПЛАВу" перейти из разряда опытного производства в серийное", - подчеркнул глава "Техмаша".

На базе нового цеха также будет развернуто производство штатных снарядов для реактивной системы залпового огня "Град", которые востребованы как министерством обороны России, так и армиями зарубежных стран.

По информации пресс-службы, в прошлом году НПО "СПЛАВ" увеличило объемы поставки продукции по Гособоронзаказу в среднем на 78% по сравнению с 2016 годом. При этом поставки неуправляемых реактивных снарядов "Солнцепек" к тяжелой огнеметной системе "Буратино" выросли более чем в 8,6 раза.

В феврале 2017 года Минобороны Сирии обнародовало кадры боевых действий в районе Пальмиры, на которых видно, что в операции сирийских войск задействованы вертолеты и бронетехника. В район боевых действий, судя по видео, была направлена тяжелая огнеметная система "Солнцепек".

Тяжелая огнемётная система залпового огня ТОС-1А "Солнцепек" российского производства использует шасси танка Т-72, представляет собой модификацию ТОС-1 "Буратино". На вооружении системы - 24 неуправляемых ракетных снаряда. Дальность стрельбы системы - 6 км.