Цыгане из татарстанского села пожаловались в ЕСПЧ из-за снесенных домов

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Порядка 50 человек из двух цыганских семей, чьи дома были снесены в селе Айша Зеленодольского района Татарстана, обратились с жалобой в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Адвокат Ирина Хрунова, помогавшая им оформить жалобу, сообщила агентству "Интерфакс", что цыгане жалуются на нарушение статьи 8 "Право на уважение частной и семейной жизни" Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.

"Они были лишены судом, властями, приставами своего имущества, а именно домов без каких-либо оснований, - заявила И.Хрунова. - Когда рассматривался вопрос о сносе этих домов, суд рассматривал эти дома только с точки зрения незаконной постройки, несмотря на то, что они стоят уже давно и в них проживает большое количество несовершеннолетних, обучающихся в школе по месту жительства, и никого не интересовал вопрос, а куда денутся эти несовершеннолетние".

Адвокат также сообщила, что жалоба уже доставлена в ЕСПЧ.

Снос домов проводился в августе 2017 года по решению Зеленодольского городского суда, признавшего дома цыган самовольными постройками.