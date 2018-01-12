ФАС уличила "Новартис Фарма" в завышении цены на онкопрепарат на треть

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - ООО "Новартис Фарма" (входит в группу компаний Novartis) необоснованно увеличило цену на онкологический препарат "Тайверб", находящийся под патентной защитой, почти на 35% до 159 тысяч рублей за упаковку, говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы России.

Комиссией ФАС принято решение о выдаче предписания по устранению выявленного нарушения.

Весной 2017 года ФАС России возбудила дело по признакам нарушения ООО "Новартис Фарма" закона о защите конкуренции. В рамках расследования компании надлежало обосновать рост цены на лекарственный препарат "Тайверб" (международное непатентованное название "Лапатиниб") со 118 до 159 тыс. рублей за одну упаковку.

"Препарат "Тайверб" не входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), то есть цены на него государством не регулируются. В этой связи дело, возбужденное по обращению правительства Москвы, являющегося покупателем препарата "Тайверб" для обеспечения пациентов в рамках программы госгарантий, является прецедентным. Мы надеемся, что фармсообщество примет во внимание решение ФАС России и откажется от манипулирования ценами на лекарства, в том числе не входящими в перечень ЖНВЛП", - заявил начальник управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России Тимофей Нижегородцев, чьи слова приводятся в сообщении регулятора.

В России группа компаний Novartis представлена ЗАО "Сандоз", ООО "Новартис Фарма", ООО "Новартис Нева" и ООО "Алкон Фармацевтика".