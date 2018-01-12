Следствие сняло арест с миллионов экс-главы "Почты России"

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Следователь снял арест с более чем 95 млн рублей бывшего главы федерального государственного унитарного предприятия (ФГУП) "Почта России" Дмитрия Страшнова в рамках дела о превышении полномочий, сообщил в пятницу "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"Следователь не стал продлевать арест, наложенный на банковские счета, обеспечительная мера снята. Это связано с тем, что у следствия отпали основания для ареста этих денежных средств", - сказал собеседник агентства.

В середине ноября 2016 года Басманный суд Москвы продлил срок обеспечительного ареста, наложенного на более чем 95 млн рублей Страшнова.

Арест счетов был произведен в рамках уголовного дела, возбужденного Следственным комитетом по материалам Генпрокуратуры в отношении руководителя департамента Минкомсвязи РФ Ирины Лаптевой по эпизоду, связанному с выплатами многомиллионных сумм Страшнову. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Как полагает следствие, Лаптева, действуя в пользу Страшнова, превысила свои должностные полномочия и рассчитала ему завышенный в восемь раз должностной оклад генерального директора ФГУП "Почта России".

Так, в апреле 2015 года Лаптева рассчитала Страшнову вознаграждение за результаты финансово-хозяйственной деятельности унитарного предприятия за 2014 размере 95,4 млн рублей вместо 13,4 млн - суммы, которая могла быть ему рассчитана и согласована, считает следствие.

В настоящее время Страшнов проходит в рамках уголовного дела в качестве свидетеля.