Ученые предупредили о возможном исчезновении европейской жемчужницы из-за потепления

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Международная группа ученых доказала, что глобальное потепление может привести к вымиранию европейской жемчужницы, сообщает пресс-служба Северного арктического федерального университета (САФУ).

"Сокращение численности европейской жемчужницы (вид двустворчатых моллюсков - ИФ), начавшееся с середины XX века, скорее всего, вызвано глобальным изменением климата, а через 60 лет вид может почти полностью исчезнуть", - говорится в сообщении.

Всего над исследованием работали 20 ученых из шести стран: Австрии, Финляндии, Латвии, Норвегии, России и Швеции. Ведущим автором статьи в научном журнале Scientific Reports выступил ученый САФУ Иван Болотов.

"Мы работали над этим проектом в течение почти пятнадцати лет: с 2004 по 2017 год. В общей сложности мы изучили более 3 тыс. раковин европейской жемчужницы из 50 рек по всей Европе. Изучались как старые раковины, хранящиеся в музеях (они были собраны в 1840-1940 годах), так и моллюски из современных популяций (1984-2013 года)", - цитирует пресс-служба Болотова.

Ученые изучали выпуклость раковин современных моллюсков и жемчужниц XIX века. "Выяснилось, что выпуклость раковины связана с температурой - чем теплее вода, тем сильнее раковина расширяется... Более того, когда мы сравнили выпуклость раковин в жизнеспособных и в вымирающих популяциях, выяснилось, что они достоверно различаются по этому показателю. Получилась вот такая жесткая связка - выпуклость раковин - температура воздуха - состояние популяций моллюска", - рассказал ученый.

Влияние потепления проявляется в ускорении роста и метаболизма жемчужниц, снижении срока их жизни, высокой смертности среди молоди и ограниченном развитии личинок.

Прогноз на 2061-2080 годы при низких, умеренных и экстремальных сценариях изменения климата предсказывает почти полное исчезновение жемчужниц в Центральной и Южной Европе. Однако, как полагают исследователи, высокогорные реки, например река Камп в Австрии, могут служить убежищем для жемчужниц и других обитателей холодных вод (например, лососей и форели) во время сильного потепления климата.

Обыкновенная (европейская) жемчужница обитает в пресных ручьях и реках Северного полушария. В настоящее время европейские жемчужницы находятся под угрозой исчезновения. Ранее из них добывали перламутр и речной жемчуг, но из-за сокращения численности промысел стал нерентабельным.