В Дагестане восстановили подачу света после обрыва ЛЭП

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Специалисты восстановили провод высоковольтной линии электропередачи, обрыв на котором оставил без света около 60 тыс. жителей Дагестана, сообщает пресс-служба ПАО "МРСК Северного Кавказа" в субботу.

"Полностью восстановлено ранее нарушенное электроснабжение Тляратинского, Цунтинского и Шамильского районов РД. Все потребители запитаны", - говорится в сообщении.

По данным организации, работы по восстановлению оборванного провода были завершены в 17:10 по Москве.

Ранее сообщалось, что в результате обрыва на высоковольтной ЛЭП без электроснабжения остались около 60 тыс. жителей Дагестана.