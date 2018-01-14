Не менее 85 человек отравились в кафе в Улан-Удэ

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Количество пострадавших от отравления в кафе "ШулэнДо" в Улан-Удэ выросло до 85 человек, сообщил агентству "Интерфакс" главный врач Территориального центра медицины катастроф по Республике Бурятия (ТЦМК по РБ) Вячеслав Тимкин.

По его словам, 63 человека госпитализированы в Республиканской клинической инфекционной больнице и один - в Хоринской центральной районной больнице. Одна женщина в тяжелом состоянии в реанимации, у остальных - состояние средней степени тяжести. Среди пострадавших - 12 детей и пять беременных женщин.

"Сальмонеллез диагностирован у 10 больных, однако судя по тому, что клиника гастроэнтерита у всех одинакова, это число, скорее всего, будет возрастать - бакобследования проводятся по мере обращения пострадавших в медицинские учреждения", - уточнил Тимкин.

По словам главврача ТЦМК по РБ, за вчерашний день зафиксированы обращения в медучреждения в Иволгинском и Заиграевском районах.

"Сеть медучреждений к приему возможных больных готова везде, сейчас сформирован совместный штаб со всеми службами. Произведена пофамильная сверка пострадавших, в плане лечения постоянный контроль, все необходимые препараты имеются и эффективно применяются", - отметил Тимкин.

Главврач ТЦМК по РБ уточнил: всего было зафиксировано 133 обращения в медицинские учреждения, в том числе и в "Скорую помощь". В это количество входят и последующие обращения тех же пострадавших, но уже в поликлинику по месту жительства и так далее.

"Иными словами, в оперативной сводке по количеству обращений может быть дважды или даже трижды зафиксированы обращения в различные медучреждения одного и того же человека. Количество пострадавших 85 человек - это пофамильно выверенный список", - подчеркнул Тимкин.

Поскольку динамика обращений с каждым днем возрастает, вполне вероятно, количество пострадавших увеличится в ближайшие дни, отметил врач.

Первые пострадавшие обратились в республиканскую клиническую инфекционную больницу за медицинской помощью 10 января с признаками острой кишечной инфекции. При сборе эпидемиологического анамнеза все они посещали в период с 8 по 11 января кафе "ШуленДо" и употребляли в пищу салат "Цезарь" и другие блюда из курицы.