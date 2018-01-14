СПЧ начинает принимать предложения по решению проблем утилизации мусора

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека объявил о начале приема предложений по решению проблемы утилизации мусора.

"Совет считает крайне важным привлечь активистов и молодых специалистов к разработке основ становления высокоразвитой системы обращения с твердыми коммунальными отходами", - говорится в сообщении на сайте СПЧ.

В нем отмечается, что предложения принимаются по трем направлениям: эффективная организация раздельного сбора отходов; сокращение образования отходов и их переработка; переработка отходов.

"Особое внимание будет уделено инициативам, направленным на скорейшее вовлечение населения в цивилизованное обращение с бытовыми отходами", - подчеркнули в СПЧ.

Авторам наиболее подготовленных предложений будет предложено стать экспертами постоянной комиссии СПЧ.

Предложения принимаются до 1 марта 2018 года. Постоянная комиссия СПЧ огласит результаты до 20 марта.