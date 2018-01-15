Грузовой поезд протаранил грузовик в Брянской области

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - На регулируемом переезде в городе Клинцы Брянской области произошло ДТП с участием поезда и грузовика, пострадавших нет.

Пресс-служба ГУ МЧС по Брянской области сообщает, что грузовой поезд Брянск - Гомель протаранил "КАМАЗ".

Информация об аварии поступила на пульт оперативного дежурного Центра управления в кризисных ситуациях накануне в 23:27. На место выехали спасатели, сотрудники ГИБДД, УМВД и медики местной больницы.

Задержки в движении поездов на участке, где произошла авария, не было.