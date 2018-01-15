В Приморье возбуждено дело после нападения леопарда на ребенка в зоопарке

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг после нападения леопарда на двухлетнего ребенка в зоопарке в Приморском крае.

"По материалам прокурорской проверки, выявившей нарушения в зоопарке, следственный отдел по городу Уссурийску Следственного управления СКР по Приморскому краю возбудил уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", - сообщила агентству "Интерфакс" старший помощник прокурора края Елена Телегина.

Ход и результат расследования поставлены на контроль прокуратуры.

В свою очередь старший помощник руководителя СУ СКР по Приморью Аврора Римская уточнила, что в ближайшее время следствием будет назначена судебно-медицинская экспертиза для определения степени тяжести вреда, причиненного ребенку.

"Будет изучена изъятая у администрации зоопарка документация, планируются допросы руководства и сотрудников заведения, устанавливаются конкретные работники, отвечающие за безопасность посетителей", - добавила собеседница агентства.

Ранее сообщалось, что ребенок пострадал в зоопарке "Чудесный" в селе Борисовка Уссурийского городского округа. Мальчик подошел близко к клетке с леопардом, когда родители отвлеклись на его старшего брата. Хищник схватил ребенка. Медики диагностировали у малыша раны головы.

Прокуратура установила, что на момент происшествия принятые руководством зоопарка меры безопасности не соответствовали требованиям действующего законодательства. В частности, защитные устройства, отделяющие посетителей от животных. Надзорное ведомство отмечало, что руководство зоопарка устраняет выявленные нарушения.