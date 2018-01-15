Лавров прокомментировал неточность на медали "За возвращение Крыма"

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал технической ошибкой появление в РФ медали "За возвращение Крыма", на которой была выбита дата - 20 февраля 2014 года, когда до референдума о воссоединении Крыма с Россией оставался месяц.

"Насчет медали "За возвращение Крыма" - я ее не видел, но, я думаю, это какое-то техническое недоразумение", - сказал С.Лавров на пресс-конференции в понедельник.

Крым стал частью России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее число избирателей высказались за вхождение полуострова в состав РФ. Референдум был проведен властями Крыма после смены власти в Киеве в феврале 2014 года.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что на российской медали "За возвращение Крыма" была выгравирована дата 20 февраля 2014 года.