МИД РФ выразил опасения в связи с возможным контролем США над ПРО в Японии

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Вопрос размещения в Японии ПРО США омрачает двусторонние отношения Москвы и Токио, у России есть данные, что системы ПРО будут иметь ударные возможности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы располагаем данными, что система, которая будет в Японии развернута, базируется на универсальных пусковых установках, которые способны применять ударные вооружения", - сказал Лавров, выступая на пресс-конференции по итогам года.

"Мы слышали о том, что якобы именно Япония будет управлять этот системой, Соединенные Штаты не будут иметь к ней отношения, но есть серьёзные сомнения, что это так", - отметил министр.

По его словам, "в рамках диалога по безопасности между секретарями Советов безопасности России и Японии мы бы хотели получить какие-то более убедительные сведения".

"Мы не знаем о каких-либо случаях где-бы то ни было на земном шаре, когда Соединенные Штаты развернули бы свои вооружения и передали бы контроль за ними стране, на территории которой это все произошло. Я очень сильно сомневаюсь. Что они сделают исключение и в этом случае", - заключил глава МИД РФ.

Летом 2017 года Япония собралась приобрести несколько установок американской системы ПРО "Иджис" для укрепления обороноспособности страны. Сообщалось, что американцы и японцы вместе разрабатывают усовершенствованный перехватчик "Стандарт-3" модификации IIА, в Токио также согласились развернуть на своей земле два радара передового базирования AN/TPY-2.