Автобус насмерть сбил пенсионерку на ставропольском автовокзале

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Водитель автобуса, двигаясь задним ходом, насмерть задавил пожилую женщину в Ставрополе. Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю.

"В понедельник около 7:30 водитель автобуса "Мерседес", двигаясь задним ходом по территории центрального "Автовокзала", находящегося на улице Маршала Жукова, не убедился в безопасности своего маневра и сбил пешехода - 70-летнюю женщину, которая шла по ходу движения транспортного средства", - сказано в сообщении.

По данным ГИБДД, от полученных травм пенсионерка, жительница Кочубеевского района, скончалась.

"За рулем автобуса находился 49-летний житель соседней республики, который за последние два года неоднократно привлекался к ответственности за различные нарушения ПДД. По факту происшествия проводится проверка, изучаются показания свидетелей и камер наблюдения", - говорится в пресс-релизе.