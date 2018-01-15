Беспилотники меньше ладони для ведения разведки созданы в России

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Беспилотные летательные аппараты размером 10-15 сантиметров, способные вести визуальную разведку, созданы и используются в России, заявил советник первого заместителя генерального директора АО "Концерн Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ) Владимир Михеев.

"Я не такой специалист именно по наноизделиям, но на сегодняшний день те беспилотники, которые я видел, длиной и шириной 10-15 сантиметров, меньше ладони, которые используются достаточно активно" , - сказал Михеев в программе "Арсенал", запись которой опубликована на сайте радиостанции "Эхо Москвы".

Он уточнил, что данные аппараты предназначены для оптической разведки: "(Они могут) все, что касается визуального воздействия: подглядывать, подслушивать".

При этом Михеев отметил, что есть беспилотники и меньше, однако купить их вряд ли получится.

"Меньше существуют, но это уже не бытовая область применения, цены там многократно возрастают, если миниатюризировать эту тему", - сказал Михеев.

Осенью 2017 года в Объединенной приборостроительной корпорации (в настоящее время "Росэлектроника") "Интерфаксу" сообщили, что в РФ создается линейка "карманных" беспилотников, которые могут применяться в разведке или антитеррористических операциях.

"В настоящий момент мы разрабатываем целую линейку БЛА различных классов, где каждая единица решает свой круг задач. В зависимости от цели, метеоусловий и ландшафта подбирается определённый беспилотник или целая группа. Размер миниатюрного коптера сопоставим с размером стрекозы. Он помещается в ладони и представляет собой фактически карманный вариант беспилотника", - сообщил "Интерфаксу-АВН" 29 сентября представитель корпорации.

По его словам, беспилотник практически бесшумен, отлично управляется и маневрирует.

"Мини-БЛА могут использоваться для наблюдения за территориями промышленных и военных объектов, а также для участия в поисково-спасательных операциях", - сказал представитель ОПК.

Он сообщил, что беспилотники будут оборудованы тепловизорами отечественного производства, а также смогут передавать на пульт управления видео- и фотоинформацию в формате HD в режиме реального времени.

КРЭТ - крупнейший российский холдинг в радиоэлектронной отрасли. Образован в 2009 году. Входит в состав госкорпорации "Ростех". Основные направления деятельности - системы и комплексы бортового радиоэлектронного оборудования, средства радиоэлектронной борьбы и разведки, системы и средства государственного опознавания , измерительная аппаратура различного назначения, гражданская продукция.