Северные ханты облачали духов-покровителей в форму

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Идолов, изображающих духов-покровителей народа, северные ханты одевали в форменные сюртуки чиновников, сообщает издание Сибирского отделения РАН "Наука в Сибири".

"На святилищах северных хантов фиксируется плечевая одежда, отличающаяся покроем и украшениями от традиционной. Она представлена двумя типами. К первому отнесена одежда форменного образца, ко второму - та, что ее имитирует", - цитирует издание научного сотрудника Института проблем освоения Севера (Тюменский научный центр) Аксану Богордаеву.

Исследователи провели сравнительно-исторический анализ облачений духов-покровителей с существовавшими в прошлом военной и гражданской униформами и установили, что одежда идолов наиболее близка к сюртукам, широко применявшимся во второй половине XIX - начале XX вв. в качестве верхнего и дорожного костюма чиновниками и служащими.

"Ханты, если не находили настоящие сюртуки, то имитировали их по форме, крою. Особо важными отличительными чертами такой одежды являлись металлические полусферические пуговицы, которые нашивались в ряд по каждому борту. Часто на таких пуговицах имелась профессиональная или государственная эмблема", - говорится в сообщении.

Если этот знак соотносился с традиционной символикой хантов, то такие пуговицы наделялись более высоким статусом; по возможности их выменивали, покупали и использовали для украшения одеяний фигурок духов-покровителей.

По мере того как одежда духов "изнашивалась", ее заменяли новой, мастера выкидывали истлевшие сюртуки, но по возможности имитировали их из подручных средств, стараясь сохранить характерные признаки.

"По мнению ученых, облачение духов-покровителей в "форму" и применение атрибутов власти должно подчеркнуть их высокий социальный статус", - говорится в публикации.