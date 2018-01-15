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Предполагаемого участника кровавого конфликта из-за квартиры убили в Ингушетии

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - В Ингушетии неизвестные обстреляли жителя республики, который предположительно являлся одним из участников конфликта, произошедшего в Магасе летом прошлого года, сообщил агентству "Интерфакс" источник в силовых структурах.

"Вечером на автодороге в селе Плиево Назрановского района Ингушетии неизвестные предположительно из автоматического оружия открыли огонь по автомашине, в которой находился житель республики. В результате мужчина от полученных ранений скончался ", - сказал собеседник агентства.

По его словам, мотивом совершения преступления могла стать кровная месть родственников погибшего полицейского, который стал жертвой семейной драмы, разыгравшейся в одной из квартир в городе Магасе в 2016 году.

Сейчас правоохранительные органы Ингушетии проводят розыск причастных к преступлению.

Как сообщалось ранее, днем в июле 2016 года в одной из квартир многоэтажного жилого дома в Магасе собрались родственники мужа и жены, чтобы помочь им разделить квартиру. Возникла ссора, которая переросла в перестрелку с применением табельного и травматического оружия. В результате погиб капитан полиции. Еще четверо человек, в том числе двое полицейских, участвовавшие в семейном скандале, получили ранения.

Теги: Ингушетия, Магас
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