Ракетоносцы Ту-160 выполнили полет над нейтральными водами Баренцева и Северного морей

В правительстве допустили, что после расследования произошедшего меры безопасности во всех школах России усилят Подробнее

Драку в пермской школе изучит спецгруппа под руководством министра Васильевой

Фонд "Пятое время года" является операционным юрлицом деятельности оппозиционера, в том числе, аккумулирует все средства, которые поступают в виде пожертвований Подробнее

По предварительным данным, ранившие детей подростки были изгоями и спланировали поножовщину, в результате которой пострадали четвероклассники Подробнее

Политику было 72 года Подробнее

15 января 13:57

Поножовщина в пермской школе: Обобщение

В результате драки между двумя старшеклассниками пострадали 15 человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии Подробнее

15 января 12:38

ВЦИОМ насчитал 81% собирающихся проголосовать за Путина на президентских выборах

По данным социологов, на такой уровень поддержки может рассчитывать действующий глава государства среди тех, кто твердо намерен прийти на избирательные участки Подробнее

15 января 12:29

Участники драки в пермской школе ввалились в класс для младшеклассников

Драка началась в коридоре и продолжилась в классе, где были четвероклассники Подробнее

15 января 10:31

Участник поножовщины в пермской школе состоял на учете в ПНД

Число пострадавших выросло до 12 человек, в драке участвовал бывший ученик этой школы Подробнее

15 января 10:11

Подравшихся на ножах школьников в Перми пытались разнять другие учащиеся и учителя

Состояние двух из девяти раненых оценивается как тяжелое Подробнее

15 января 09:23

В пермской школе произошел конфликт между учащимися