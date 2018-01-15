Ракетоносцы Ту-160 выполнили полет над нейтральными водами Баренцева и Северного морей

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили многочасовой плановый полет над нейтральными водами акваторий Баренцева, Норвежского и Северного морей, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в Министерстве обороны России.
"Авиационное сопровождение самолетов дальней авиации выполняли экипажи истребителей МиГ-31. Продолжительность полета составила более 13 часов. В ходе полета экипажи стратегических ракетоносцев Ту-160 выполнили дозаправку в воздухе", - информирует оборонное ведомство.
Минобороны отмечает, что "на отдельных этапах маршруту российские самолеты сопровождали истребители Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании и F-16 ВВС Бельгии".
Летчики дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Каспийского морей, Тихого океана.
Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства без нарушения границ других государств, добавили в оборонном ведомстве.