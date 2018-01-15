Скончался лидер "Трудовой России" Виктор Анпилов

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Председатель исполкома движения "Трудовая Россия" Виктор Анпилов скончался в понедельник на 73-м году жизни, сообщил "Интерфаксу" сопредседатель движения "Другая Россия" Александр Аверин со ссылкой на родных политика.

"Умер Виктор Анпилов. Информацию подтвердили его близкие", - сказал Аверин.

На странице Анпилова в фейсбуке отмечается, что он скончался в понедельник, не приходя в сознание после инсульта.

Виктор Анпилов родился 2 октября 1945 года в селе Красная Глина Краснодарского края. С 1977 по 1984 год был комментатором Главной редакции радиовещания на страны Латинской Америки Гостелерадио СССР. В 1984-1985 годах был корреспондентом в Никарагуа, в 1985 году вернулся в СССР и снова стал работать в Гостелерадио. В 1990 году был избран депутатом Моссовета от 401-го Солнцевского избирательного округа Москвы.

Анпилов был участником учредительного съезда Российской коммунистической рабочей партии, в 1991 году был избран секретарем ЦК руководителем Московского горкома партии. В октябре 1996 года исключен из РКРП. В 1992 году Анпилов был одним из создателей общественно-политического движения "Трудовая Россия".

В 2001 году участвовал в довыборах депутата Госдумы 3 созыва по 106-му Коломенскому одномандатному избирательному округу, однако не был избран. В 2006-2007 годах принимал участие в совещаниях и митингах общественного движения "Другая Россия". В 2012 году был доверенным лицом кандидата в президенты РФ Владимира Жириновского.