Тело мужчины обнаружили у популярного среди туристов вулкана на Камчатке

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Следователи на Камчатке выясняют обстоятельства смерти мужчины, тело которого обнаружено у подножия вулкана Козельский, сообщает во вторник управление СКР по краю.

"По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении. В СКР отмечают, что на место обнаружения тела мужчины выезжала следственно-оперативная группа.

"Тело погибшего извлечено из промерзшего грунта и доставлено к судмедэкспертам для установления причины смерти. Кроме того, в ближайшее время будут проведены мероприятия, направленные на установление личности мужчины", - сказано в сообщении.

Недействующий вулкан Козельский находится в 35 км от Петропавловска-Камчатского. Он входит в Авачинско-Корякскую группу вулканов, абсолютная высота его вершины равна 2190 м. Он очень популярен среди туристов. У подножья вулкана на высоте 850 м находится базовый лагерь для летней тренировки горнолыжников и промежуточный для альпинистов.