Глава Минздрава назвала борьбу с онкологией "абсолютным приоритетом" 2018 года

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила, что в текущем году абсолютным приоритетом станет борьба с онкологическими заболеваниями, на этом направлении будут сконцентрированы дополнительные средства, в частности в области оказания пациентам высокотехнологичной помощи.

"При всех финансово-экономических сложностях последних нескольких лет (материальный) вклад в здравоохранение прирастал каждый год. В частности, в этом году на систему здравоохранения только в базовой программе ОМС выделено на 333 млрд рублей больше, чем в прошлом, - это плюс 21%", - сказала Скворцова, выступая на "Гайдаровском форуме" во вторник, отметив, что региональные субвенции увеличены в этом году на 20% по сравнению с 2017 годом.

По словам министра, на онкологическую помощь, в частности по разделу "Химиотерапия", ассигнования возросли в 2018 году на 80% по сравнению с прошлым, а на высокотехнологичную хирургическую помощь - на 60%.

"Мы концентрируем ресурсы на приоритетных направлениях, так вот абсолютным приоритетом текущего года является борьба с онкологическими заболеваниями, причем наряду с государственным финансированием существенно увеличиваются инвестиции в здравоохранение", - сказала глава министерства.