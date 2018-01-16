Персонал и постояльцев эвакуировали из отеля в Нижнем Новгороде из-за сообщения о бомбе

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов обследуют помещения отеля в Нижнем Новгороде после сообщения об обнаружении подозрительных предметов, сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник.

"Сообщение о том, что в трехзвездочном отеле на улице Горького находится подозрительный предмет, поступило во вторник около 10:00. Была проведена эвакуация", - сообщил собеседник агентства.

Он не уточнил количество эвакуированных людей. В здании, где расположен отель, также находится фитнес-клуб.

На месте происшествия работают оперативные службы и правоохранительные органы.