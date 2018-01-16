Суд ввел наблюдение в единственном поставщике электроэнергии для Минобороны

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы в понедельник в рамках дела о банкротстве ввел процедуру наблюдения в ОАО "Оборонэнергосбыт", единственном поставщике электроэнергии для Минобороны РФ, следует из материалов суда.

Рассмотрение дела о банкротстве компании по существу назначено на 20 августа.

Это не первое заявление о банкротстве "Оборонэнергосбыта".

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Москвы 12 января 2017 года оставил без рассмотрения заявление ООО "Международный расчетный центр Энергохолдинг" о банкротстве ОАО "Оборонэнергосбыт".

Арбитражный суд Москвы 1 июня 2017 года оставил без рассмотрения заявление "Читаэнергосбыта" о банкротстве "Оборонэнергосбыта" в связи с тем, что должник расплатился с заявителем по долгу, на основе которого было подано заявление, 9 августа принял отказ ОАО "Читаэнергосбыт" от второго заявления о банкротстве ОАО "Оборонэнергосбыт". Суд тогда оставил заявление "Читаэнергосбыта" без рассмотрения.

Арбитражный суд Москвы 16 октября в связи с погашением долга в размере 32,2 млн рублей оставил без рассмотрения заявление ПАО "МОЭСК" о банкротстве "Оборонэнергосбыта".

В материалах дела также говорится, что в суд поступили заявления "Карачаево-Черкесскэнерго", "Каббалкэнерго" , "Дагестанской энергосбытовой компании", "Якутскэнерго" , "Энергосбыт плюс" и "Пермэнергосбыта" , а также ряда других компаний о банкротстве "Оборонэнергосбыта".

Они приняты к производству и будут рассмотрены в соответствии в порядке поступления.

Несколько заявлений о банкротстве "Оборонэнергосбыта" были поданы в Арбитражный суд Москвы и в 2016 году. Они были оставлены без рассмотрения в связи с погашением долга.

АО "Оборонэнергосбыт" создано распоряжением правительства РФ. Обслуживающий предприятия Минобороны "Оборонэнергосбыт" с 1 января 2017 года, согласно приказу Минэнерго РФ, утратил статус гарантирующего поставщика в границах всех зон деятельности, расположенных на территории соответствующих субъектов РФ.