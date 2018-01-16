Кандидату от "Народной партии России" разрешили начать президентскую кампанию

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Центральная избирательная комиссия РФ разрешила выдвинутой в президенты от "Народной партии России" Ирине Волынец открыть специальный избирательный счет и начать президентскую кампанию. ЦИК отказал в этом праве выдвинутой "Родной партией" Марине Копенкиной.

ЦИК РФ на заседании во вторник единогласно принял постановления о регистрации уполномоченного представителя "Народной партии России", представителя Волынец по финансовым вопросам и об открытии специального избирательного счета кандидата.

Таким образом, Волынец сможет начать сбор подписей в поддержку своего выдвижения.

Также Центризбирком принял постановления об отказе в регистрации уполномоченных представителей кандидата от "Родной партии" Марины Копенкиной и открытии избирательного счета кандидата.

Как сообщил на заседании член ЦИК РФ Евгений Шевченко, Копенкина не уведомила в установленные сроки комиссию о проведении съезда по ее выдвижению; кроме того, на съезде присутствовали члены недостаточного числа региональных отделений. Также Копенкина не представила в ЦИК РФ все необходимые для выдвижения документы.

Копенкина стала последним кандидатом, вопрос о выдвижении которого был рассмотрен ЦИК РФ. По итогам выдвижения избирательную кампанию продолжают 17 претендентов.