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В Думу внесен закон о запрете на возврат поставщикам непроданных продуктов

Согласно пояснению к инициативе, разработанной депутатами во главе с Ириной Яровой, в последние годы вырос объем возвратов производителям качественных товаров, не проданных по истечении определенного срока

В Думу внесен закон о запрете на возврат поставщикам непроданных продуктов
Фото: panthermedia/vostock-photo

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Группа парламентариев во главе Ириной Яровой внесли в Госдуму законопроект, запрещающий ритейлерам возвращать непроданный товар поставщикам.

"Чем вредны и опасны возвраты нереализованной продукции - это прямой экономический ущерб производителя, это прямые экономические потери, это нарушение всех требований санитарно-эпидемиологических, гигиенических, когда у производителя возникает искушение, в том числе уже просроченный товар использовать в переработке. Это всегда нарушение интересов покупателя, потому что любые потери производителя - это понижение качества в дальнейшем, потому что убытки заставляют изменять производство, снижение ассортимента, повышение цены", - сказала заместитель председателя Госдумы Яровая на пресс-конференции во вторник в Москве.

Кроме того, система кредитования сельхозпроизводителей теряет смысл на фоне того, какие потери он сельхозпроизводитель из-за "нечестных отношений в цепочке производитель - продавец", считает Яровая.

Действующий закон о торговле запрещает сетям навязывать поставщикам условия о возврате товаров, не проданных по истечении определенного срока (за исключением случаев, если возврат таких товаров допускается или предусмотрен законодательством).

Авторы законопроекта предлагают исключить это требование и вместо него прописать в законе запрет "заключать договор, содержащий условие о возврате хозяйствующему субъекту, осуществившему поставку продовольственных товаров, таких товаров, не проданных по истечении определенного срока".

"Запрет навязывания (условий о возврате товаров - ИФ) не обеспечивается равноправием сторон. Возврат нереализованной продукции требует доказывания факта навязывания, что с учетом неравного с торговыми сетями экономического положения является заведомо невыполнимым условием для производителя", - говорится в пояснительной записке к законопроекту. Авторы документа также отмечают, что в последние годы усилилась тенденция к росту возвратов отечественным производителям качественных товаров, не проданных по истечении определенного срока. Например, в случае с отдельными хлебопекарными предприятиями в регионах возврат достигает 50% от объема поставки, по мясной продукции - 30%.

Эта практика причиняет "существенный ущерб" производителям. В частности, "по самым осторожным подсчетам", ежегодные потери хлебопекарных предприятий оцениваются в миллиарды рублей, говорится в пояснительной записке.

Ритейлеры уже отказываются от возврата

Ранее крупные ритейлеры добровольно начали отказываться от практики возврата непроданной продукции поставщикам. В конце 2016 года АКОРТ (Ассоциация компаний розничной торговли, объединяет крупнейших ритейлеров) подписала меморандум о взаимопонимании с Российской гильдией пекарей и кондитеров (РОСПиК). Целью сотрудничества является оптимизация заказов и поставок хлебобулочной и мучнисто-кондитерской продукции, сообщала АКОРТ. Среди ритейлеров, поддержавших соглашение, были Х5 Retail Group, "Магнит", "Лента", Metro.

В декабре об отказе от практики возврата хлеба объявил ритейлер "О`Кей".

Теги: Госдума, Ирина Яровая
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