Восемь человек пострадали в аварии с микроавтобусом в Тульской области

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Восемь человек были госпитализированы в результате столкновения легкового автомобиля и пассажирского микроавтобуса в Тульской области, сообщил "Интерфаксу" во вторник представитель регионального УМВД Сергей Сергейчев.

"В Щекинском районе у поселка Временный на 35-м километре автодороги Щёкино - Тула произошло столкновение автомобиля Hyundai Accent и пассажирского микроавтобуса Iveko, следовавшего по 117-му маршруту. В салоне микроавтобуса находилось, по предварительным данным, более 20 пассажиров. В результате ДТП не менее восьми человек получили различные травмы. Все они были госпитализированы, им оказана медицинская помощь", - сказал Сергейчев.

По предварительной информации, ДТП произошло в результате выезда на встречную полосу одного из водителей.

По данным пресс-службы регионального управления МЧС, двери микроавтобуса после столкновения заклинило, их пришлось открывать с помощью гидравлического инструмента.