Из-за взрыва газа в Ростове-на-Дону повреждены более 30 квартир

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Двери трех десятков квартир многоквартирного дома в Ростове-на-Дону, где произошел хлопок газа, повреждены ударной волной, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель прокуратуры региона Оксана Сухарева.

"По предварительной информации, ударной волной вынесло двери в 33 квартирах, повреждена шахта лифта и сама квартира потерпевшего, который от взрыва погиб на месте происшествия. Он был инвалидом", - сообщила Сухарева.

По ее словам, проверка по данному факту проводится следственным отделом по Ворошиловскому району Ростова-на-Дону управления СК РФ, ее ход и результаты находятся на контроле прокуратуры.

В свою очередь в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области агентству уточнили, что для эвакуированных из дома жильцов подготовлены два пункта временного размещения на базе средних школ №56 и №90.

Ранее сообщалось, что в результате хлопка газа и последующего пожара в десятиэтажном жилом доме в Ростове-на-Дону утром в среду погиб мужчина.

Из дома было эвакуировано 50 человек, в том числе 15 детей. В доме выбиты окна с первый по девятый этаж, также пострадали лифтовые двери. В настоящее время дом отключен от газоснабжения.