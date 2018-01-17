Экс-губернатору Брянской области Денину второй раз отказали в УДО

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Клинцовский городской суд вновь отказал в условно-досрочном освобождении (УДО) экс-губернатору Брянской области Николаю Денину, отбывающему срок за злоупотребление должностными полномочиями, сообщили "Интерфаксу" в суде.

"Новое ходатайство экс-губернатора, отбывающего наказание в Клинцовской колонии №6, отклонено, в частности, по той же причине, что и первое - он не возместил материальный ущерб бюджету Брянской области в размере 21,8 млн рублей. На сегодняшний день его долг составляет более 9 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

В июне 2017 года райсуд отказал экс-губернатору в удовлетворении аналогичного ходатайства. В августе облсуд поддержал это решение. На тот момент долг Денина составлял 16 млн рублей.

Как сообщалось, 19 ноября 2015 года Советский районный суд Брянска приговорил Денина к 4 годам колонии общего режима, признав виновным по части 2 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями лицом, занимающим государственную должность субъекта РФ).

В суде было доказано, что в декабре 2011 и январе 2012 года Денин, действуя из корыстных побуждений, подписал распоряжения о выделении из резервного фонда области более 21,8 млн рублей подконтрольной его семье птицефабрике "Снежка". Деньги были выделены в отсутствие законных оснований и израсходованы компанией "Снежка" на текущую финансово-хозяйственную деятельность под предлогом ликвидации последствий взрыва в одном из производственных помещений.

Во время следствия и суда Денин свою вину не признал. По его словам, 21,8 млн рублей были предназначены для ликвидации последствий взрыва на фабрике, что предотвратило экологическую катастрофу в Брянске и Брянском районе.