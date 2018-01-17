В КПРФ предложили создать в России министерство по делам национальностей

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Во фракции КПРФ выступают за создание в РФ министерства по делам национальностей.

"Мы настаиваем, что в стране должно быть не агентство, как сейчас, а министерство по делам национальностей с достаточным бюджетом и достаточной кадровой политикой", - заявил журналистам в среду секретарь ЦК КПРФ Казбек Тайсаев.

Он напомнил, что "во времена Сталина бюджет такого министерства был второй после министерства обороны".

Сегодня в рамках "правительственного часа" в Госдуме выступит руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов с информацией на тему: "О состоянии межнациональных отношений в Российской Федерации и совершенствовании национальной политики в современных условиях".



