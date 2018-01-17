Госдума не разрешила трехдневное безвизовое пребывание в РФ при транзите через аэропорты

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Госдума в среду по антитеррористическим соображениям отказалась поддержать законопроект, который открывает безвизовый доступ в Россию на трое суток для туристов, следующих транзитом через российские международные аэропорты.

Правительство обратилось в Госдуму с просьбой отклонить соответствующий правительственный законопроект, когда было объявлено о полном разгроме в Сирии запрещенной в РФ группировки "Исламское государство". После завершения активной военной операции в Сирии политики и эксперты стали заявлять о том, что после разгрома террористы будут стараться перебраться на территорию России.

В среду Госдума отклонила правительственный законопроект, который в октябре 2013 года был принят палатой в первом чтении и потом лежал без движения.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин отметил, что законопроект предполагает, что иностранцы, прибывающие в туристических целях в международные аэропорты РФ, перечень которых устанавливается правительством, могут в течение 72 часов находиться на территории России в безвизовом режиме.

Он напомнил, что такой порядок уже действует в отношении речных и морских портов для транзитных туристов, которые прибывают на речных и морских судах: они могут в течение 72 часов безвизово находиться на территории России.

"Международная обстановка за прошедшие четыре с лишним года не упростилась, а значительно усложнилась. Существенно увеличилась угроза международного терроризма, проникновения на нашу территорию лиц, нахождение которых на территории РФ нежелательно и может навредить нашим интересам", - сказал Вяткин, обосновывая необходимость отклонения законопроекта.

Он отметил, что 6 декабря 2017 года правительство направило в Госдуму обращение с просьбой отклонить данный законопроект ввиду утраты актуальности.

Профильный комитет согласился с позицией правительства и поддерживает отклонение законопроекта, отметил он.