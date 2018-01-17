В ЦИК готовы запретить дипломатам из США наблюдать за президентскими выборами в РФ

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - ЦИК России рассмотрит предложение МИД РФ о лишении американских дипломатов права быть наблюдателями на предстоящих выборах президента России, и, скорее всего, согласится с ним.

"Пока я не ознакомлен с документом МИД, но, как правило, рекомендация министерства иностранных дел является приоритетной для любого российского учреждения", - сообщил "Интерфаксу" член ЦИК Василий Лихачев в среду.

Он уточнил, что по законодательству МИД является главным координирующим органом по внешнеполитической деятельности.

"Мы рассмотрим данный документ. Но уже сейчас ясно, что мы не можем не согласиться с официальной позицией МИД", - осказалЛихачев.

В среду источник в МИД РФ сообщил "Интерфаксу", что в ЦИК направлено предложение о том, чтобы лишить американских дипломатов права быть наблюдателями на предстоящих выборах президента России.

"В МИД РФ исходят из того, что американская сторона на своих президентских выборах дипломатов (российских - ИФ), которые планировали посетить отдельные избирательные участки, не пустила. С нашей стороны ЦИК было высказано пожелание рассмотреть вопрос о том, чтобы мы применили зеркальный ответ. Ждём одобрения, думаю, что оно будет", - сказал собеседник агентства.