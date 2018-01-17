В ХМАО оштрафовавший чиновника за взятку судья ушел в отставку на следующий день

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Заместитель председателя Лангепасского городского суда (Ханты-Мансийский автономный округ) Андрей Сысуев ушел в отставку на следующий день после вынесения приговора бывшему заместителю главы местной администрации Андрею Миниахметову. Об этом сообщили агентству "Интерфакс" в канцелярии суда.

"Действительно, он находится в отставке с 17 января", - сообщил собеседник агентства. При этом он не пояснил, с чем связана отставка. В пресс-службе суда отказались от комментариев.

Ранее сообщалось, что в октябре 2016 года следователи СУ СКР по ХМАО возбудили уголовное дело в отношении Миниахметова по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.

По данным регионального Следственного комитета, в мае 2016 года он требовал от председателя совета директоров одной из коммерческих организаций в Лангепасе передачи ему 1,5 млн руб. за совершение действий в его пользу. В июне и августе замглавы получил часть из этих денег - 1 млн руб. Кроме того, экс-чиновник почти шесть месяцев скрывался от следствия, но был задержан. Ему было предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Согласно информации на сайте Лангепасского городского суда, 16 января заместитель председателя ведомства Сысуев приговорил Миниахметова к штрафу в 2,5 млн рублей.

Экс вице-мэр был освобожден из-под стражи в зале суда.

При этом, по информации суда, в ходе судебного разбирательства обвинение чиновника в злоупотреблении должностными полномочиями (часть 1 статьи 285 УК РФ) не нашло своего подтверждения. В результате по данному эпизоду экс-чиновник был оправдан и за ним в этой части признано право на реабилитацию.