На Алтае женщина под воздействием наркотиков выбросила дочь с третьего этажа

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Следователи в Алтайском крае возбудили уголовное дело в отношении жительницы Рубцовска, которая под воздействием наркотиков выбросила из окна своего ребенка. Об этом сообщает в среду пресс-центр регионального следственного управления СК РФ.

"По данным следствия, 17 января около 2 часов ночи женщина, находясь у себя дома в состоянии наркотического опьянения, выбросила свою двухлетнюю дочь из окна третьего этажа. Девочка упала на козырек подъезда, предварительно, не получив телесных повреждений. В настоящее время жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает", - говорится в сообщении.

В отношении женщины возбуждено дело по части 3 статьи 30, пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего ребенка).