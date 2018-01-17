Летевший из Краснодара в Москву самолет сел в Воронеже из-за смерти пассажира

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Самолет, летевший из Краснодара в Москву, совершил вынужденную посадку в аэропорту Воронежа из-за пассажира, которому стало плохо. Об этом сообщила "Интерфаксу" в среду пресс-секретарь аэропорта Наталья Шермина.

По ее словам, экстренная посадка была во вторник в 19:30.

"Экипаж принял решение посадить самолет в связи с тем, что 55-летний пассажир почувствовал себя плохо. В Воронеже борт ждала бригада реаниматологов, однако мужчина умер еще до приземления", - сказала она.