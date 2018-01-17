Заммэра Брянска задержан по подозрению в получении взятки

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в отношении одного из заместителей главы брянской городской администрации по подозрению в получении взятки, сообщает пресс-служба управления СКР по Брянской области.

По версии следствия, заместитель мэра получил 60 тыс. рублей за покровительство владельцу рекламных конструкций, установленных в Брянске с нарушениями.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 390 УК РФ (получение взятки). Заместитель главы городской администрации задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Как сообщают местные СМИ, речь идет о задержании заместителя главы городской администрации Александра Зубова, курирующего работу транспорта, торговли, общественного питания и бытовых услуг.