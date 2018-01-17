В РЖД обещали сократить на 10 часов время в пути пассажирских поездов на юг России

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Специализация железнодорожных линий позволит значительно ускорить пассажирские поезда, курсирующие между центральной частью России и ее южными регионами, заявили в ОАО "Российские железные дороги".

"Развитие котельниковского направления со строительством обходов краснодарского и саратовского узлов предполагает концентрацию на нем грузового движения в направлении Азово-Черноморского бассейна. Электрификация участков Кочетовка (в пригороде Мичуринска, Тамбовская обл. - ИФ) - Ртищево (Саратовская обл. - ИФ) протяженностью 265 км и Узловая (Тульская обл. - ИФ) - Елец (Липецкая обл. - ИФ) протяженностью 199 км позволит специализировать направление Москва-Ростов-Краснодар и далее до азово-черноморского побережья под ускоренное пассажирское движение", - заявил замглавы РЖД - начальник центральной дирекции управления движением компании Павел Иванов в интервью корпоративному изданию монополии.

"Кроме того, направление Бусловская (на границе РФ и Финляндии - ИФ) - Санкт-Петербург - Москва - Адлер превращается в специализированный пассажирский транспортный коридор от северных до южных границ европейской части нашей страны. В результате появится реальная возможность сокращения времени в пути пассажирских поездов от Москвы до Адлера с 26-ти до 15-16-ти часов, от Петербурга - с 38-ми до 20-22 часов. Это существенно повысит привлекательность железнодорожного транспорта для пассажиров", - добавил он.

Проекты электрификации линии в центральной части РФ "Российские железные дороги" подробно описывали в пояснительной записке к октябрьской версии своей инвестиционной программы на ближайшую трехлетку. На участке Кочетовка-Ртищево это позволит создать преимущественно грузовой ряжский ход Рыбное - Ряжск (Рязанская обл.) - Кочетовка с выходом на Волжскую рокаду Саратов - станция им.Максима Горького (Волгоград), а также повысить маршрутную скорость пассажирских поездов в направлении Саратова.

Предполагается увеличение к 2025 г. грузового движения до 39 пар поездов в сутки на участке Ртищево-Тамбов и до 43 пар на участке Тамбов-Кочетовка - по сравнению с 16 и 19 пар в 2015 г., соответственно. В том числе это обеспечивается перераспределением 10 пар транзитных поездов с воронежского направления с большим пассажирским сообщением. Общий объем необходимых инвестиций оценивается в 15,8 млрд руб., еще 7 млрд руб. нужны на обустройство внешнего электроснабжения. Срок реализации - 2018-2023 гг.

Электрификация направления Ожерелье (Московская обл.) - Узловая - Елец планируется для его специализации под пассажирское движение, в том числе - на юг РФ. Стоимость проекта оценивается в 18,5 млрд руб. Он позволит переключить 27 пар пассажирских составов с казанского на павелецкое направление Московской железной дороги (МЖД) и увеличить пропускную способность на участке Узловая-Елец до 65 пар. Заявленные в документе сроки реализации - 2018-2022 гг.

Общая протяженность неэлектрифицированного участка Ожерелье-Елец составляет 305 км. На направлении курсируют 12 пар пассажирских и 8 пар грузовых поездов, обслуживаемых тепловозами ТЭП70 и ТЭП70БС. Максимальная длина пассажирских поездов - 19 вагонов. При том, что на предшествующем (со стороны столицы) электрифицированном участке Москва-Ожерелье (118 км) она составляет 22 вагона (составы обслуживают электровозы ЧС7, ЧС2К и ЭП2К).

"Реализация (проекта - ИФ) позволит использовать локомотивы двойного питания ЭП20 на участках Москва-Пассажирская-Курская (Москва-Пассажирская-Павелецкая) - Ростов-на-Дону - Новороссийск - Адлер, тем самым сократить время следования без смены локомотивов, продлить плечи обслуживания локомотивов Юго-Восточной, Северо-Кавказской железных дорог до станции Ожерелье", - писали РЖД.

Что касается котельнического хода - участка им. Горького - Котельниково (Волгоградская обл.) - Тихорецкая - Крымская (Краснодарский край) через юго-восток Ростовской области с обходом краснодарского ж/д узла - в последние годы идет его реконструкция. Проект призван увеличить объем грузопотока через Нижнюю Волгу на порты юга РФ. Фактически грузовое сообщение перестанет пересекаться с пассажирским.