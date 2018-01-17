Главные новости
В РоссииУстроивших резню подростков обвинили в групповом покушении на убийствоЭкономикаАмнистия капитала пройдет с марта по декабрь 2018 г.СпортЭкипаж Николаева из "КАМАЗ-Мастер" лишился первого места на "Дакаре"
В России

В РЖД обещали сократить на 10 часов время в пути пассажирских поездов на юг России

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Специализация железнодорожных линий позволит значительно ускорить пассажирские поезда, курсирующие между центральной частью России и ее южными регионами, заявили в ОАО "Российские железные дороги".

"Развитие котельниковского направления со строительством обходов краснодарского и саратовского узлов предполагает концентрацию на нем грузового движения в направлении Азово-Черноморского бассейна. Электрификация участков Кочетовка (в пригороде Мичуринска, Тамбовская обл. - ИФ) - Ртищево (Саратовская обл. - ИФ) протяженностью 265 км и Узловая (Тульская обл. - ИФ) - Елец (Липецкая обл. - ИФ) протяженностью 199 км позволит специализировать направление Москва-Ростов-Краснодар и далее до азово-черноморского побережья под ускоренное пассажирское движение", - заявил замглавы РЖД - начальник центральной дирекции управления движением компании Павел Иванов в интервью корпоративному изданию монополии.

"Кроме того, направление Бусловская (на границе РФ и Финляндии - ИФ) - Санкт-Петербург - Москва - Адлер превращается в специализированный пассажирский транспортный коридор от северных до южных границ европейской части нашей страны. В результате появится реальная возможность сокращения времени в пути пассажирских поездов от Москвы до Адлера с 26-ти до 15-16-ти часов, от Петербурга - с 38-ми до 20-22 часов. Это существенно повысит привлекательность железнодорожного транспорта для пассажиров", - добавил он.

Проекты электрификации линии в центральной части РФ "Российские железные дороги" подробно описывали в пояснительной записке к октябрьской версии своей инвестиционной программы на ближайшую трехлетку. На участке Кочетовка-Ртищево это позволит создать преимущественно грузовой ряжский ход Рыбное - Ряжск (Рязанская обл.) - Кочетовка с выходом на Волжскую рокаду Саратов - станция им.Максима Горького (Волгоград), а также повысить маршрутную скорость пассажирских поездов в направлении Саратова.

Предполагается увеличение к 2025 г. грузового движения до 39 пар поездов в сутки на участке Ртищево-Тамбов и до 43 пар на участке Тамбов-Кочетовка - по сравнению с 16 и 19 пар в 2015 г., соответственно. В том числе это обеспечивается перераспределением 10 пар транзитных поездов с воронежского направления с большим пассажирским сообщением. Общий объем необходимых инвестиций оценивается в 15,8 млрд руб., еще 7 млрд руб. нужны на обустройство внешнего электроснабжения. Срок реализации - 2018-2023 гг.

Электрификация направления Ожерелье (Московская обл.) - Узловая - Елец планируется для его специализации под пассажирское движение, в том числе - на юг РФ. Стоимость проекта оценивается в 18,5 млрд руб. Он позволит переключить 27 пар пассажирских составов с казанского на павелецкое направление Московской железной дороги (МЖД) и увеличить пропускную способность на участке Узловая-Елец до 65 пар. Заявленные в документе сроки реализации - 2018-2022 гг.

Общая протяженность неэлектрифицированного участка Ожерелье-Елец составляет 305 км. На направлении курсируют 12 пар пассажирских и 8 пар грузовых поездов, обслуживаемых тепловозами ТЭП70 и ТЭП70БС. Максимальная длина пассажирских поездов - 19 вагонов. При том, что на предшествующем (со стороны столицы) электрифицированном участке Москва-Ожерелье (118 км) она составляет 22 вагона (составы обслуживают электровозы ЧС7, ЧС2К и ЭП2К).

"Реализация (проекта - ИФ) позволит использовать локомотивы двойного питания ЭП20 на участках Москва-Пассажирская-Курская (Москва-Пассажирская-Павелецкая) - Ростов-на-Дону - Новороссийск - Адлер, тем самым сократить время следования без смены локомотивов, продлить плечи обслуживания локомотивов Юго-Восточной, Северо-Кавказской железных дорог до станции Ожерелье", - писали РЖД.

Что касается котельнического хода - участка им. Горького - Котельниково (Волгоградская обл.) - Тихорецкая - Крымская (Краснодарский край) через юго-восток Ростовской области с обходом краснодарского ж/д узла - в последние годы идет его реконструкция. Проект призван увеличить объем грузопотока через Нижнюю Волгу на порты юга РФ. Фактически грузовое сообщение перестанет пересекаться с пассажирским.

Теги: РЖД
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В России
В ЦИК готовы запретить дипломатам из США наблюдать за президентскими выборами в РФВ ЦИК готовы запретить дипломатам из США наблюдать за президентскими выборами в РФ
С соответствующим предложением ранее выступил МИД РоссииПодробнее
Устроивших резню подростков обвинили в групповом покушении на убийствоУстроивших резню подростков обвинили в групповом покушении на убийство
Над установлением полной картины произошедшего 15 января в пермской школе продолжает работать следствиеПодробнее
Устроивших поножовщину в пермской школе подростков арестовалиУстроивших поножовщину в пермской школе подростков арестовали
Оба молодых человека будут находиться в больнице до того момента, пока врачи не разрешат отправить их в СИЗОПодробнее
Священник Грозовский получил за педофилию 14 лет колонии строгого режимаСвященник Грозовский получил за педофилию 14 лет колонии строгого режима
Его обвиняли в совершении преступлений против трех школьниц в детских лагерях в Ленобласти и ГрецииПодробнее
Учительница пермской школы при нападении получила 17 ударов ножомУчительница пермской школы при нападении получила 17 ударов ножом
Об этом заявила в соцсети региональный детский омбудсмен Светлана ДенисоваПодробнее
Адвокат Серебренникова отверг версию следствия о "списанных" на зарплаты 43 млн руб.Адвокат Серебренникова отверг версию следствия о "списанных" на зарплаты 43 млн руб.
Защита настаивает на том, что режиссер получал 100 тысяч рублей в месяц и не имел никакого отношения к бухгалтерииПодробнее
Депутаты разработали законопроект об увеличении штрафа за отсутствие ОСАГОДепутаты разработали законопроект об увеличении штрафа за отсутствие ОСАГО
Как следует из документа, предлагается увеличить штраф за управление автомобилем в период, не предусмотренный ОСАГО, за не вписанного в страховку водителя и за отсутствие полиса до 5 тыс. рублейПодробнее
В Думу внесен закон о запрете на возврат поставщикам непроданных продуктовВ Думу внесен закон о запрете на возврат поставщикам непроданных продуктов
Согласно пояснению к инициативе, разработанной депутатами во главе с Ириной Яровой, в последние годы вырос объем возвратов производителям качественных товаров, не проданных по истечении определенного срокаПодробнее
В Госдуме предложили уточнить понятие уклонистаВ Госдуме предложили уточнить понятие уклониста
Предлагается обязать граждан РФ призывного возраста, не получивших повестку из военкомата в ходе призывной кампании, самим являться в военкомат до начала следующего призываПодробнее
Родители одного из напавших на пермскую школу подростков просили помощи у госоргановРодители одного из напавших на пермскую школу подростков просили помощи у госорганов
Как сообщила детский омбудсмен, родители обращались к уполномоченным органам в 2017 году, но в ответ получили лишь штрафПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Фотогалереи
Фотохроника 17 января7 фото
17 января
Фотохроника 17 января
Фотохроника 16 января6 фото
16 января
Фотохроника 16 января
Лучшие фото недели10 фото
12 января
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииУстроивших резню подростков обвинили в групповом покушении на убийствоЭкономикаАмнистия капитала пройдет с марта по декабрь 2018 г.СпортЭкипаж Николаева из "КАМАЗ-Мастер" лишился первого места на "Дакаре"ЭкономикаПотери РФ от трансграничной интернет-торговли за год оценили в 130 млрд руб.В РоссииСвященник Грозовский получил за педофилию 14 лет колонии строгого режимаВ миреВрач Белого дома рассказал о состоянии здоровья Трампа

Четыре сенатора США призвали обратить внимание на Чайку и Усманова в докладе по санкциям

Тиллерсон назвал главные цели США в Сирии

В Европарламенте Россию поддержали ультраправые и крайне левые

Обгоревший труп без вести пропавшего обнаружили в Северной Осетии

Украинское предприятие "Антонов" заявило об атаке хакеров на свой сайт

ЦУП штатно поднял орбиту Международной космической станции

Правительство Турции продлило чрезвычайное положение еще на три месяца

Экипаж Николаева из "КАМАЗ-Мастер" лишился первого места на "Дакаре"

Экипаж Николаева из "КАМАЗ-Мастер" лишился первого места на "Дакаре"На 11-м этапе ралли рейда у машины действующего чемпиона марафона в зачете грузовиков произошла поломка Подробнее

Два дуэта из РФ вошли в тройку лучших в соревновании спортивных пар фигуристов на ЧЕ

Международный спортивный суд огласит решения по 39 российским спортсменам в конце января

На рынке "Садовод" в Москве загорелся павильон

Венгерские власти задумались о мерах против помогающим нелегалам НПО

Напавший на журналистку "Эха Москвы" оказался параноидальным шизофреником

Бельгия пообещала средства помогающему палестинцам агентству ООН

Правительству Турции рекомендовано продлить режим чрезвычайного положения в стране

Трое полицейских пострадали в Швеции при наезде фургона на их автомобиль

ОНФ предложил расширить список исторических поселений в РФ

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru