Экс-главу службы безопасности Березовского арестовали за незаконный оборот оружия

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Лефортовский суд Москвы в среду санкционировал арест Сергея Соколова, бывшего руководителя частного охранного предприятия "Атолл-1", которое в 90-е годы занималось личной охраной Бориса Березовского, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Екатерина Краснова.

"По ходатайству следователя судом в отношении Соколова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 16 марта", - сказала Краснова, уточнив, что заседание прошло в закрытом режиме.

В суде отметили, что по ходатайству следователя также принято решение об аресте до 16 марта предполагаемых сообщников Соколова - Олега Антошина и Руслана Мильченко.

Соколов был задержан в Москве 16 января. Ему и его предполагаемым соучастникам инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст.222, ч.2 ст.222.1 УК РФ (незаконный оборот оружия и незаконный оборот взрывчатых веществ и взрывных устройств).

По данным СМИ, поводом к задержанию Соколова, а так же ряда других сотрудников его фирмы стала "инсценировка теракта". 14 декабря 2016 года в офисном здании предприятия "Тольяттиазот" был обнаружен тайник с оружием, а также экстремистская литература и письма, адресованные мужчине.

В ходе следствия, отмечают СМИ, Соколов, а так же бывший руководитель службы безопасности "Тольяттиазота" Олег Антошин и нынешний директор "Федерального информационного центра "Аналитика и безопасность" Руслан Мильченко ввели правоохранительные органы в заблуждение.