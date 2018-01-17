Военные на учениях в Ростовской области посадили истребители на автотрассу

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Военные летчики на юге России в ходе учения смогли посадить истребители и бомбардировщик на автомобильную дорогу, сообщили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

"Экипажи истребителей Су-30М2 и бомбардировщика Су-34 смешанного авиационного соединения армии ВВС и ПВО Южного военного округа впервые отработали конвейерную посадку самолетов на автомобильную дорогу в Ростовской области в рамках летного тактического учения", - сказали в пресс-службе.

"В связи со сложными метеорологическими условиями посадка осуществлялась конвейерным способом, то есть без полной остановки. Летчики трижды посадили самолеты на автомобильное полотно шириной 18 метров", - сказали в пресс-службе.

В округе сообщили, что за штурвалом одного из истребителей находился командующий 4-ой армией ВВС и ПВО Виктор Севостьянов.

"В ходе тренировочных полетов летчики соединения оперативно-тактической авиации отработали порядок посадки на условно поврежденную взлетно-посадочную полосу, а также при применении противником химического оружия", - сказали в пресс-службе.

Во время тренировочных полетов экипажи Су-30М2 и Су-34 провели воздушный бой с условным противником, выполнив фигуры сложного пилотажа, сказали в ЮВО.

Су-30М2 - многоцелевой истребитель с большой дальностью полета. Создан на базе истребителя Су-30 (Су-30МК2), оптимизированного для нанесения ударов по наземным и надводным целям высокоточным оружием. От базовой версии Су-30М2 отличается увеличенной дальностью полета. Производитель - Комсомольский-на-Амуре авиазавод имени Юрия Гагарина (входит в компанию "Сухой").

Бомбардировщик Су-34 предназначен для поражения как наземных, так и надводных объектов противника, способен поражать движущиеся цели малого размера. Также самолет имеет возможность уничтожать воздушные цели в любое время дня и ночи при любых метеорологических условиях. На Су-34 используется высокоэффективное управляемое вооружение класса "воздух-поверхность" и "воздух-воздух" большой дальности с обеспечением многоканального применения. Он оборудован высокоинтеллектуальной системой радиолокационного противодействия и обороны. Особенностями Су-34, в частности, являются: большая дальность полета до 4000 км, высокая скорость полета до 1900 км/ч. Боевая нагрузка самолета может составлять восемь тонн.