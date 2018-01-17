В Тамбове задержали координатора "Открытой России"

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Координатор "Открытой России" Владимир Жилкин сообщил журналистам о своем задержании полицией в Тамбове.

"Меня задержали в центре города, в парке Петрова. Полицейские сообщили сначала, что я похож на подозреваемого в убийстве женщины в парке Дружбы", - сказал Жилкин в среду.

Затем к задержанному подошла супруга, которая также оказалась в полиции.

"Владимира долго опрашивали в том числе, насчет какой-то предвыборной листовки якобы наклеенной в парке Петрова", - сказала она, отметив, что их задержали в 16:45.

По словам самого Жилкина, в этот день у него был запланирован эфир на радио с экспертами "Голоса".

В Управлении МВД России по Тамбовской области ситуацию не комментируют.